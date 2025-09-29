Lola Lolita se rompe y reconoce que está viviendo uno de los peores años de su vida

Lola Lolita, una de las influencers españolas más populares, sorprendió a sus seguidores con un vídeo en el que abre su corazón y relata las dificultades que ha enfrentado en los últimos meses. En su confesión, la joven explicó que desde septiembre del año pasado arrastra una profunda tristeza tras la muerte de su abuelo, una figura clave en su infancia. "Mis yayos me criaron porque mis padres trabajaban todo el día hasta tarde", recordó con visible emoción.

A este dolor se sumó una ruptura sentimental que, según cuenta, terminó de desestabilizarla. "Lo dejé con mi pareja. Se me hizo todo bola y yo no estaba bien", reconoció. La situación se complicó con el aluvión de críticas que recibió en redes sociales por su participación en programas de televisión, comentarios que llegaron a hacerle cuestionarse su propio valor: "Me planteaba si realmente soy una mierda de persona".

Aunque a nivel profesional asegura que no puede quejarse, Lola admite que en eventos y rodajes no lograba dar su mejor versión: "No he sido yo al 100%. No ha sido mi mejor año". Además, reveló que algunas personas se han aprovechado de su confianza, lo que le llevó a alejarse de ciertas relaciones. "Si he sacado a gente de mi vida o me he dejado de relacionar con ella, ha sido por algo", explicó, dejando claro que prefiere no airear conflictos en público.

Con nueve años de trayectoria en las redes, la influencer ha demostrado una vez más su valentía al compartir su vulnerabilidad. Sus seguidores han respondido con mensajes de apoyo y cariño, reconociendo la importancia de visibilizar los momentos difíciles incluso cuando la carrera profesional parece estar en su mejor momento.