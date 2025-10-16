Lola Lolita rompe su silencio y habla sobre su relación con Ibelky: "Le voy a seguir queriendo toda la vida"

Lola Lolita ha hablado abiertamente sobre su ruptura con el también creador de contenido Ibelky, con quien mantuvo una relación de cuatro años. La influencer, una de las figuras más populares en redes sociales, publicó un vídeo en TikTok en el que explica cómo ha afrontado este último año y por qué ha decidido pronunciarse ahora.

"Yo quería quedarme más a gusto, más tranquila, y poder también seguir sintiéndome más cómoda en redes sociales", comenta al inicio del vídeo, con la voz entrecortada y los ojos visiblemente llorosos. La creadora asegura que su relación con Isaac —nombre real de Ibelky— fue "muy pública", lo que, según afirma, complicó algunos aspectos de su vida privada. "Nos mudamos a Madrid, vivíamos juntos, trabajábamos juntos, compartíamos los mismos círculos... yo literalmente sentí que era como un matrimonio", explica.

Sin entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura, la influencer reconoce que "pasaron muchas cosas que una jamás se piensa que podían pasar" y que durante un tiempo creyó posible "una parte 2 de Lolita e Isaac". Sin embargo, admite haber aceptado el final de la relación: "Uno de mis mayores problemas es esperar cosas de la gente que al final nunca van a llegar, y se me pasa la vida esperando".

Lola asegura que mantiene un gran cariño hacia su expareja: "Isaac es una persona que yo quiero muchísimo y que voy a seguir queriendo toda mi vida. Eso no quita que pueda querer a otra persona". Sin mencionarlo directamente, se refiere así a su actual pareja, el piloto de Moto2 Alonso López, con quien se la ha visto públicamente desde principios de año.

En la parte final del vídeo, la influencer resume su estado actual con una frase que refleja su intención de seguir adelante: "Tengo que seguir con mi vida, ser feliz, disfrutar, seguir aprendiendo y pasármelo bien". Antes de concluir, añade en tono reflexivo: "Me encantaría que ahora mismo me diesen un abrazo, pero no es posible".