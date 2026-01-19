Lola Lolita se somete a una operación por un orzuelo tras un año de molestias

Lola Lolita llevaba cerca de un año conviviendo con un orzuelo que le provocaba molestias constantes en el ojo. Tras intentar diferentes soluciones sin éxito, finalmente optó por la vía quirúrgica, una decisión que ha documentado de forma detallada en un vídeo publicado en TikTok, donde explicó cómo vivió cada fase del procedimiento.

El contenido comienza con Lola Lolita desplazándose a una clínica privada, acompañada por su pareja, Alonso López. En las imágenes se la ve tranquila y sonriente, tratando de normalizar una intervención que, aunque sencilla, suele generar inquietud por tratarse de una zona tan sensible como el ojo. La operación, de carácter ambulatorio, se realizó sin complicaciones y permitió retirar el orzuelo que llevaba meses afectándole.

Tras la intervención, la creadora de contenido mostró su estado en las primeras horas de recuperación. Aparece con un parche ocular, siguiendo las indicaciones médicas habituales en este tipo de procedimientos, y explicando a su comunidad que todo había salido según lo previsto. El tono del vídeo se mantiene cercano y didáctico, con el objetivo de tranquilizar a quienes puedan pasar por una situación similar.

Al día siguiente de la operación, Lola Lolita volvió a grabarse para mostrar la evolución. Su ojo presentaba una hinchazón visible, una reacción normal tras una intervención de este tipo. Lejos de alarmarse, la influencer explicó que formaba parte del proceso de recuperación y que los profesionales sanitarios ya le habían advertido de esa posible inflamación temporal.

Según ha contado, la evolución está siendo positiva y se espera que en los próximos días empiece a notar una mejoría significativa. El procedimiento ha sido calificado como un éxito y, si no surgen complicaciones, podrá retomar su rutina habitual con normalidad en poco tiempo.

Con esta publicación, Lola Lolita ha vuelto a utilizar sus redes sociales para compartir aspectos personales de su día a día, mostrando una faceta más cotidiana y alejada de los contenidos habituales. Al mismo tiempo, su testimonio ha servido para visibilizar una afección común que, en algunos casos, requiere intervención médica cuando se prolonga en el tiempo.