Traperos hay cientos, pero que sean estilosos y marquen tendencia con cada outfit, no tantos. Y gracias a las redes sociales podemos tener acceso a ellos, a su día a día, y a sus estrafalarias ocurrencias modiles que, la primera vez que las ves, te rechinan pero, a la cuarta, las imitas. ¿No te lo crees? Te lo demostramos con los siguientes ejemplos. En unos meses vuelve a visitarnos y, si no has imitad ninguno de estos patrones, tú ganas, bebemos chupito.

Este estilismo es, simplemente, indescriptible, pero hagamos un esfuerzo. Comencemos describiéndolo: mocasines abiertos, pantalones palazzo tobilleros, americana oversize y pañuelo. Por separado, la mayoría, ya son arriesgados, pero si los juntas… ¡muchísimo más! Hay que decir que al trapero este mix le da un rollazo increíble. ¿Por qué prenda de estas comenzarías?

La reina musical del momento, expareja del citado anteriormente, tampoco tiene mucho que aprender a la hora de marcar su estilo. Chándal color block para ir cómoda, llamativa y favorecida, hasta ahí todo más o menos normal, pero a la hora de mirar sus pies… ¿Hola? ¿Planea una excursión a la luna? Sus zapatillas con plataformas XXL podrían ser, perfectamente, uniforme de la NASA, pero hay que reconocer que en cuanto pase la ola de calor puedes ser tú la que las lleve y suba unos centímetros su estatura con cero sufrimientos.

Su éxito en el trap es innegable, y su desparpajo a la hora de vestir, también. ¿Quién se atrevería a plantarse una mascarilla médica para ir a dar un concierto? Él y sólo él. Y vale que igual piensas que esto tú nunca podrías llevarlo, aunque si pretendes quedarte con tus colegas y ver su cara de flipe sí sería una buena idea, pero su forma de combinar una manga corta encima de manga larga puede ser una de las tendencias de Street style de las próximas temporadas. ¡Tiempo al tiempo!

Anuel AA

Imposible no pensar en él cuanto se tiene en la cabeza el estilo de música trapero e imposible es no verle… ¡porque le flipan los colores flúor! Ya fueron un must en pasadas temporadas y en los ritmos musicales más canallas lo siguen siendo. Si te unes todos tus amigos te tendrán localizado en cualquier momento y sin necesidad de GPS, ¡ja!

Ms Nina

Aquí la versión femenina de las prendas flúor, ¡oh, yeah! Los monos pegados totalmente al cuerpo son una de las prendas favoritas de las cantantes traperas. Atrevido y sexy a partes iguales, si te animas a ponerte uno, ten en cuenta que si se te marca la ropa interior echarás a perder todo el look, así que tienes dos opciones. La primera, utilizar ropa interior cortada al láser, que no se marca nada y, la segunda, eliminar la ropa interior. ¡Ellas lo hacen!

Un estilismo monocolor no tiene por qué ser aburrido si lo combinas con complementos cantosos, y el ejemplo es Kidd Keo con sus gafas de sol con cristales anaranjados y ese pelo en forma de rastas que convierte cualquier cosa que se ponga, en algo más que original. No es el único cantante trapero que lleva este look, así que si tú también quieres unirte a este peinado revolucionario ve a una buena peluquería a que te las hagan. Después ya no tendrás que preocuparte mucho de ellas, salvo cuando te vaya creciendo el cabello.

Bad Gyal

Y, para acabar, sin duda, nuestro favorito. Porque sabíamos la existencia de los jeans, las chaquetas de la misma tela, las camisas, los bolsos… ¡pero ella lleva este básico que no pasa de moda en forma de bota! Son flipantes, nadie puede pasar desapercibido así. Y… ya si lo combinas con un abrigo de pelo sin medias… el contraste es tan flipante que podrías grabar un videoclip en el mismo salón de tu casa.