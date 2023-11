Lucía de la Puerta y Aída Redru confirman que han roto, y sus seguidores hablan de infidelidad

Hay parejas de TikTok que son muy queridas, y es probable que la de Lucía de la Puerta y Aída Redru haya sido una de las que más atención ha recibido desde que empezó. Este fin de semana ambas han confirmado que su relación de pareja ha terminado, y la forma en la que se han cerrado las cosas ha llevado a los seguidores de ambas a pensar que ha habido una infidelidad de por medio.

Cabe destacar que ni ellas ni su entorno han expresado de forma clara que haya podido ocurrir algo así: son las conjeturas de los fans las que han hablado de esa posibilidad. Los tuits y vídeos publicados por Lucía, sus familiares y sus amigos dan a entender que ha sido un error de Aída el que ha llevado a la ruptura de la pareja, y algunos han hablado de "caída de caretas". La estrecha relación que parecía unir a Aída con uno de sus mejores amigos es la que muchos han interpretado como la posible infidelidad.

En general, el ambiente entre los seguidores de estas dos creadoras de contenido es de descontento con Aída, pero será necesario esperar a escuchar más declaraciones de ambas, y sobre todo de la acusada, para conocer con más claridad qué es lo que ha podido ocurrir entre ellas. Hay quienes han aprovechado esta polémica para lanzar acusaciones de lo más graves, como que Aída haya fingido sentirse atraída por Lucía solo para ganar fama, así que habrá que esperar que el tiempo traiga las declaraciones pertinentes que limpien la imagen de la afectada por todo este asunto. Mientras tanto, Lucía ha seguido sus actividades como influencer con normalidad, a pesar de estar pasando, según ella misma ha reconocido, por uno de los golpes más duros que ha vivido hasta la fecha: "Este viernes me he enterado de algo que me ha hecho pasarlo como en mi vida, así que espero que tengáis comprensión y cuando pueda daré noticias". ¡Y poca duda cabe de que tendrá a miles de personas pendientes!