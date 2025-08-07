Mar Lucas revela cuánto ha cobrado por su campaña publicitaria mejor pagada

Durante una reciente aparición en un podcast (Sergio Shark), Mar Lucas ha hablado sin rodeos sobre el dinero que puede generar el mundo de la publicidad cuando se trata de grandes marcas y rostros influyentes. Preguntada por la campaña mejor pagada de su carrera, la artista respondió con un abanico de cifras que no ha pasado desapercibido: entre 200.000 y 600.000 euros. Unas cantidades que, como ella misma matizó, corresponden a colaboraciones de gran envergadura y larga duración.

"Ese es el rango, por ahí va", explicó Mar Lucas en la charla, dejando claro que ese tipo de ingresos no responden a publicaciones sueltas ni acciones puntuales, sino a acuerdos anuales o campañas que requieren constancia y presencia prolongada en distintas plataformas. No obstante, la artista también reconoció que, comparado con otros oficios, el esfuerzo puede parecer menor: "Depende de lo que entiendas por trabajo. Si lo comparas con el trabajo de un obrero, es mucho menos esfuerzo", dijo con sinceridad.

Las declaraciones de la influencer han vuelto a poner en el centro del debate la dimensión económica de las redes sociales y el marketing de influencia. En un momento en el que cada vez más marcas destinan parte importante de sus presupuestos a colaboraciones con creadores de contenido, las cifras mencionadas por Mar Lucas ilustran el nivel de profesionalización que ha alcanzado el sector.

Con millones de seguidores en Instagram, TikTok y otras plataformas, Mar Lucas se ha convertido en una figura clave tanto en la industria musical como en el ámbito publicitario. Su testimonio refleja no solo el poder de la visibilidad digital, sino también los dilemas que plantea la percepción del esfuerzo y el valor del trabajo en la era de los influencers.