Marbella Vice 3 ya tiene fecha, tráiler oficial y hasta tema original: así se prepara la siguiente gran serie de Twitch

Los fans del roleplay en directo tienen motivos para estar expectantes: Marbella Vice 3 ya calienta motores. Tras la buena acogida de sus fases anteriores, el proyecto vuelve con fuerza y una hoja de ruta clara. Según fuentes cercanas, el estreno está previsto para el 31 de agosto, un arranque que estará acompañado de una nueva estética, tramas renovadas y, por supuesto, el pulso narrativo característico del universo creado sobre GTA V.

Una de las primicias más celebradas por la comunidad ha sido la llegada del tráiler oficial. Este avance no llega solo: incluye además una pieza musical exclusiva firmada por Kaze, lo que añade un sello distintivo muy apetecible para quienes siguen con pasión la producción.

Desde el pasado 18 de agosto, la organización empieza a presentar oficialmente a los participantes que tomarán parte del roleplay. El goteo de nombres, que se sucederá hasta poco antes del inicio, genera conversación, teorías y expectativas sobre quiénes volverán y qué sorpresas podrían deparar. Por el momento, ya se han confirmado algunos nombres del calibre de Auron o Carola.

Pero la serie no solo apuesta por el contenido audiovisual o el carisma de los streamers: este año incorpora misiones diarias, zonas temáticas dentro del mapa —como comisarías o clínicas— y edificios exclusivos para roles específicos, lo que sugiere una experiencia más sofisticada y estructurada. Además, el lore ha sido revisado íntegramente, con tramas que prometen dar frescura a la narrativa.

Se da por descontado que la audiencia estará atenta. La segunda edición ya mostró ciertos altibajos en visualizaciones, en parte por la baja presencia de caras populares como Ibai o Rubius. La incógnita ahora es saber si esta tercera entrega frenará esa tendencia y devolverá el impulso original al formato.

En resumen, Marbella Vice 3 arranca con todos los mimbres preparados: fecha clara, tráiler y música original listos, elenco desvelándose y una ambientación renovada. La cuenta atrás está en marcha.