María Pombo enseña sus libros favoritos como respuesta a las críticas tras sus opiniones sobre la lectura

María Pombo ha reaccionado a las recientes críticas recibidas en redes sociales después de sus opiniones acerca de la lectura. Y es que, Pombo llegó a decir: "Hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer". En respuesta, la influencer ha publicado un vídeo en TikTok donde explica que no odia la lectura, sino que simplemente prefiere lecturas concretas y funcionales en su vida diaria.

Pombo aclaró que coloca los libros junto a su mesilla porque le gusta leer en momentos de tranquilidad, como los previos al sueño. Señaló que, aunque afirmó en un primer momento que no le gusta leer, realmente lo que hace es elegir cuidadosamente qué leer, y lo considera una forma de aprendizaje e inspiración.

Además, compartió algunos de sus libros preferidos, entre ellos: La vida es bonita, La palabra exacta, Hábitos atómicos, Actitud positiva y Tu mentalidad de buena suerte. Sobre este último, resaltó que lo tiene muy marcado con subrayados y que lee fragmentos regularmente para recordatorios positivos.

La publicación ha generado debate sobre los estándares impuestos a los creadores de contenido y cómo algunas críticas pueden pasar de lo genuino a lo exigente. Pombo señaló que no todos los que presumen de leer leen realmente, sugiriendo que lo importante es la calidad, no la apariencia.

Sin embargo, la influencer ha continuado siendo criticada, ya que, precisamente, los libros que ha enseñado para demostrar que es una lectora son los opuestos a lo que un lector de verdad leería. Sea como sea, parece que este tema va a seguir trayendo cola.