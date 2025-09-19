María Pombo vuelve a generar polémica con sus palabras sobre tallas de pantalón: "Hay que tener cuidado"

María Pombo ha vuelto a meterse en una nueva polémica de manera involuntaria. En una historia de Instagram, la influencer compartió un consejo de moda para mujeres embarazadas que no quieren recurrir todavía a la ropa premamá. "Si el pantalón es elástico, mejor que mejor, porque todavía puede estirar. Pero no lo compréis más de dos tallas de la vuestra porque también la pierna os puede quedar grande, entonces no te sienta bien y no te ves bien de pecho, tripa o brazo. Con el pantalón grande hay que tener cuidado. Pero dos tallas más me parece lo perfecto. Así evitas llegar al punto de usar un pantalón de maternidad", afirmó.

Las palabras de la influencer, con varios millones de seguidores, fueron rápidamente cuestionadas por parte de la audiencia. "Hay que tener cuidado no vaya ser que te veas mucho más grande estando embarazada. Me va a dar algo con los comentarios de esta gente", escribió una usuaria en X (antes Twitter). Otra añadió: "Ehm… es que más grande se está porque literalmente lleva a otra personita dentro. ¡Qué sandeces hacen y dicen algunas influencers!".

Sin embargo, otros seguidores defendieron su recomendación al señalar que sus explicaciones estaban dirigidas únicamente a quienes atraviesan las primeras semanas de gestación. "Si ves su storie entero explica que los pantalones premamá vienen con una faja que todavía no rellena porque, al no estar tan avanzado su embarazo, se le caen, por eso y de momento usa dos tallas más grande. Cualquiera que haya estado embarazada sabe que la chica tiene razón", comentó una internauta.

Este episodio se suma a otras controversias recientes que han rodeado a María Pombo, como la discusión generada a principios de septiembre por sus palabras sobre la lectura, cuando afirmó que "no sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo", un comentario que también provocó un intenso debate en redes sociales.

A pesar de las críticas, la influencer mantiene una amplia base de seguidores fieles y continúa compartiendo aspectos de su vida personal, incluidos consejos de maternidad y estilo. Su capacidad para generar conversación demuestra, una vez más, el impacto que las figuras públicas pueden tener en la opinión social, especialmente cuando sus declaraciones tocan temas sensibles como la imagen corporal durante el embarazo.