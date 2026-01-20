Marina Rivers denuncia el doble rasero en los comentarios sobre el físico de las mujeres: "Sois misóginos e hipócritas"

La presencia de Marina Rivers en redes sociales no suele pasar desapercibida. En las últimas horas, la influencer se ha hecho viral por un tuit en el que comparaba la percepción social de los chicos que van al gimnasio con la de las chicas que entrenan y muestran su físico. La reflexión abrió un debate amplio entre sus seguidores y detractores, que no tardaron en trasladar la discusión a otras plataformas.

Esta conversación viene precedida la polémica generada por un vídeo irónico sobre mudarse a Andorra, que volvió a situarla en el foco mediático. Sin embargo, como ocurre de forma recurrente en su trayectoria digital, el debate derivó rápidamente hacia comentarios sobre su aspecto físico. Ante esa situación, Marina Rivers decidió responder de forma directa en la red social X, antes conocida como Twitter.

En su publicación, la influencer denunció lo que considera una doble vara de medir clara: "Si eres un tío y subes una foto sin camiseta en el gym "bro increíble, disciplina, físicazo", si eres tía y entrenas glúteo y enseñas tu físico "puta, se nota la intención, solo vales por tu cuerpo". Sois misóginos y unos hipócritas". Con este mensaje, Rivers puso sobre la mesa una crítica explícita al lenguaje y a los juicios que, según ella, siguen siendo habituales en redes sociales.

La respuesta no tardó en generar apoyo entre numerosos usuarios. Algunos comentarios subrayaron que los insultos hacia las mujeres se producen de manera sistemática, independientemente del contexto. "Por todo nos llaman "putas". Hasta por respirar. Eso no es normal, es machismo", escribía una usuaria. Otros insistieron en que el problema no es la exposición del cuerpo, sino la libertad con la que las mujeres deciden mostrarlo, mientras que en los hombres se interpreta como esfuerzo o disciplina.

Marina Rivers ha expresado en varias ocasiones su cansancio ante este tipo de mensajes, que considera parte de una dinámica machista aún muy presente en redes. Su intervención vuelve a abrir un debate recurrente sobre la forma en que se juzga el cuerpo femenino en redes y sobre el papel que juegan los creadores de contenido al visibilizar estas desigualdades.

Lejos de cerrar la polémica, el mensaje de la influencer ha reactivado una conversación más amplia sobre misoginia, hipocresía y los estándares sociales que siguen marcando la experiencia de muchas mujeres en internet.