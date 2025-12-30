Marina Yers explica el por qué de su frase más polémica: "Comencé a consumir hongos alucinógenos"

Durante una reciente intervención en un podcast, Marina Yers volvió a referirse a una de las frases que más repercusión tuvo en su trayectoria pública: cuando afirmó que "el agua deshidrata". Años después, la influencer ha contextualizado aquella declaración y la ha relacionado con un momento personal marcado por la confusión, el consumo de sustancias y una relación que describe como profundamente desestabilizadora.

La conversación se produjo cuando la presentadora le preguntó en qué punto vital se encontraba cuando hizo aquella afirmación que se viralizó y generó una ola de críticas. Lejos de esquivar el tema, Marina Yers respondió con un relato detallado de su situación en aquel momento. "Yo tenía 19 años, estábamos en la pandemia, y yo vivía en México con mi expareja, que era y es multimillonario", explicó. Según su testimonio, se trataba de una relación que, en apariencia, reunía todos los elementos del éxito material: "Tenía jets privados, guardaespaldas, armas… tenía todo tipo de cosas".

La influencer reconoció que entonces asociaba ese estilo de vida con la felicidad. "Yo creía que era muy feliz por vivir como ese 1% de la población privilegiada, pero era muy infeliz. Era miserable", afirmó. En su relato, ese malestar se vio agravado por el consumo de drogas: "Con él empecé a consumir hongos alucinógenos. Él empezó a introducirme en este mundo a la vez que tomaba esas sustancias".

Marina Yers también vinculó ese periodo a la exposición a discursos que, según explicó, alteraron su percepción de la realidad. "Él me contaba cosas, porque, claro, él tenía información que la gente normal no la sabe" señaló, antes de añadir que le habló "de cosas como las que las élites hacen a los niños menos de edad", además de facilitarle "libros satánicos" y conversaciones sobre "el ocultismo, la brujería".

Ese cúmulo de experiencias desembocó, según sus palabras, en un estado de shock. "Ahí empecé a entrar en shock y a darme cuenta de que toda la perspectiva que yo tenía acerca del mundo no es la realidad", relató. Fue en ese contexto cuando se produjo la polémica frase. "Cuando dije lo de que el agua deshidrata, en realidad era un grito de ayuda", aseguró. "Yo no estaba en el sitio correcto ni con la persona correcta", continuó.

La influencer sostuvo que intentó alertar a su audiencia sobre lo que creía haber descubierto, pero que su mensaje fue desviado. "Los medios se centraron en lo del agua para silenciarme porque yo tenía mucho poder. Intentaron dejarme de loca", afirmó. Finalmente, atribuyó aquella declaración a una teoría concreta: "Dije lo del agua porque gente como mi expareja, gente que es dueña de grandes industrias, es la que hace que el agua no tenga electrolitos".