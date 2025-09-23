Marta Díaz asegura que ChatGPT es su médico y su psicólogo: "Tengo una obsesión"

Marta Díaz, una de las creadoras de contenido más populares en España, ha dejado claro que la inteligencia artificial forma parte de su vida diaria de una manera que pocos imaginaban. Durante una retransmisión en directo, la madrileña explicó que utiliza ChatGPT para casi cualquier consulta. "Yo con ChatGPT tengo una obsesión. Hablo demasiado con él. Yo le pregunto todo, literalmente todo. Es mi médico, es mi psicólogo, es mi doctor de urgencias, es mi todo", confesó a sus miles de espectadores, quienes reaccionaron entre sorpresa y humor.

La declaración de Díaz llega en un momento en el que las herramientas de inteligencia artificial ganan terreno como asistentes virtuales para resolver dudas cotidianas, desde recetas de cocina hasta consultas técnicas. Sin embargo, sus palabras también han abierto un debate en redes sociales acerca de los límites de estas plataformas y el papel que pueden —o no— desempeñar en cuestiones de salud y bienestar emocional.

Especialistas en tecnología y psicología recuerdan que, aunque los modelos de lenguaje como ChatGPT pueden ofrecer información útil, no sustituyen la atención de profesionales médicos ni de terapeutas.

Los seguidores de Marta no tardaron en inundar las redes con comentarios y memes sobre la confesión. Algunos celebraron su capacidad para adaptarse a nuevas tecnologías, mientras otros advirtieron de los riesgos de depender en exceso de una aplicación para decisiones importantes.

El comentario de Díaz refleja una tendencia creciente: cada vez más personas integran la inteligencia artificial en su rutina para resolver preguntas rápidas o buscar apoyo emocional básico. Su experiencia ha puesto sobre la mesa una discusión relevante sobre el uso responsable de estas herramientas.