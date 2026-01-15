Marta Díaz habla de su ruptura con Sergio Reguilón y menciona a Marlon en el avance de su nuevo documental

Marta Díaz se ha convertido en una de las figuras más reconocibles del panorama digital español, con más de 3,5 millones de seguidores en Instagram y una carrera que ha ido más allá de las redes sociales. Sin embargo, su crecimiento profesional ha convivido con etapas personales especialmente difíciles, tal y como muestra ahora en Siendo Marta Díaz, su nuevo documental.

Uno de los momentos más delicados que aborda la creadora de contenido es su ruptura con el futbolista Sergio Reguilón. Ambos iniciaron su relación en 2019, aunque no la hicieron pública hasta un año después. Durante ese tiempo, Díaz llegó a trasladarse a distintas ciudades, como Sevilla o Londres, siguiendo la carrera deportiva del jugador. La relación terminó en 2023, sin explicaciones públicas por parte de ninguno de los dos, aunque la influencer ha reconocido que fue un proceso "muy duro" de superar.

En el avance del documental se incluye un fragmento especialmente revelador en el que Díaz explica que, tras la ruptura, llegó a estar dos días ingresada en el hospital. "Marta se fue porque no era capaz de ponerse delante de una cámara y hacer como si no pasara nada", afirma en el tráiler, subrayando el impacto emocional que tuvo aquella etapa y la dificultad de sostener su actividad pública en ese momento.

Ese mismo año, la influencer afrontó además otros problemas personales, como una grave lesión de rodilla tras un accidente mientras esquiaba. La rotura del ligamento cruzado anterior obligó a una intervención quirúrgica y a un largo proceso de recuperación física y mental, que compartió parcialmente con sus seguidores.

El documental también anticipa referencias a Marlon, con quien Marta Díaz mantuvo una relación posterior y sobre la que hablará abiertamente en esta nueva entrega. Según se desprende del tráiler, la serie abordará no solo sus vínculos sentimentales, sino también el efecto que estos han tenido en su identidad, su trabajo y su exposición mediática.

Siendo Marta Díaz se presenta así como un retrato más introspectivo, centrado en las consecuencias emocionales de la fama y en los procesos de reconstrucción personal tras una etapa marcada por cambios, rupturas y, sobre todo, aprendizaje.