Más de diez años después de El Libro Troll, Rubius vuelve a publicar un libro: así es Rubius Japón 2009

Rubius ha confirmado en un vídeo que publicará un nuevo libro titulado Rubius Japón 2009, más de diez años después de su anterior publicación, El Libro Troll. En esta ocasión, el creador ha asegurado que se trata de un proyecto más personal y maduro, escrito en su totalidad por él mismo.

El propio Rubius explicó que el libro está inspirado en un viaje que realizó a Japón en el año 2009, cuando aún no se había convertido en uno de los youtubers más conocidos del mundo hispanohablante. "Está basado en todo lo que escribí en fotos en 2009 sobre mi viaje a Japón. Tiene un montón de fotos con un montaje increíble y en él cuento un montón de cosas que no conté en el foro", detalló durante la transmisión.

El autor describió el proyecto como "el libro que siempre soñé hacer" y adelantó que su lanzamiento se producirá el próximo 22 de octubre a nivel mundial. Según señaló, la idea llevaba gestándose desde hace años y representa una oportunidad para mostrar una faceta más íntima y reflexiva, centrada en sus experiencias personales y en su relación con la cultura japonesa.

"Es algo muy especial. Es un recuerdo bonito de mi viaje a Japón en 2009. Este será mi último libro y estoy muy orgulloso de él", afirmó. Con estas palabras, Rubius dejó claro que Rubius Japón 2009 no busca replicar el tono humorístico de sus anteriores publicaciones, sino cerrar un ciclo con una obra más sincera y nostálgica.

El anuncio ha generado una gran expectación entre sus seguidores, que han destacado el cambio de tono del creador y la evolución de su carrera, desde sus primeros años en YouTube hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de Internet.