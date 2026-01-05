Masi vuelve con su stream de principios de año y habla sobre las críticas durante su ruptura con IlloJuan: "A mí me reventó, estuve rotísima"

Ha pasado ya cerca de año y medio desde que la comunidad de Twitch cargase contra Masi e IlloJuan por su sonada ruptura. Desde entonces, el streamer ha logrado continuar con su labor en redes (con pequeños percances de vez en cuando que removían historias pasadas) y la presentadora ha trabajado sin dejarse ver demasiado por sus redes, ya que durante mucho tiempo cada publicación que lanzaba estaba llena de comentarios desagradables. Ahora que las aguas están más calmadas, Masi ha decidido recuperar una vieja tradición que era muy conocida entre sus seguidores: hacer un stream al comenzar el año, para hacer balance y ponerse al día.

El stream comenzó con emociones intensas, ya que hacía mucho tiempo que Masi no se mostraba ante sus seguidores de siempre con la naturalidad que la caracterizaba. Fueron muchos los que se conectaron al stream, y la presentadora tenía miedo de que se convirtiese en una nueva oleada de odio. Por suerte para ella, ocurrió todo lo contrario, y el directo estuvo lleno de comentarios positivos y de personas que la apoyan en todo.

Pero, por supuesto, este momento positivo no supone que Masi vaya a volver a actuar en redes como lo hacía antaño. En el directo se encargó de dejar claro que no volverá a hablar de sus relaciones románticas a través de las redes; que, en todo caso, solo confirmará sus relaciones de pareja en el momento en el que esté comprometida con alguien y haya que prepararse para verla vestida de blanco.

Como no podía ser de otra manera, Masi habló también de los duros momentos que tuvo que vivir durante su ruptura con IlloJuan; no solo por el golpe que supuso dejar una relación tan larga, sino también por la manera en la que una parte de la comunidad de Twitch se debó con ella, con comentarios muy violentos y desagradables. Por fortuna, parece que esa etapa de su vida ha quedado ya atrás, y tras un año de distancia y éxito profesional, Masi parece estar lista para seguir dando lo mejor de sí misma en cada proyecto al que le toque enfrentarse.