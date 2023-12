Los mejores memes de GTA 6, tras el lanzamiento de su tráiler

La noticia del día es una y solo una: el tráiler del videojuego GTA 6 ya está aquí. La filtración del vídeo un día antes de lo previsto ha hecho que cunda el caos entre los fans del formato, que no esperaban ver contenido de su saga favorita tan pronto. Algunos han sufrido un pequeño shock esta mañana al entrar en sus redes y comprobar que ya había salido el tráiler, pero eso no ha impedido que creen todo tipo de memes espectaculares en torno al tema. Estos son algunos de los más divertidos que nos hemos cruzado.

Un aspecto del que muchos se han burlado es el de los creadores de contenido que han reaccionado al tema: todos han tenido que interrumpir lo que estaban haciendo para poder grabar su reacción cuanto antes, y así rascar unas cuantas views. El clickbait ha cundido totalmente, y no hay más que hacer una búsqueda rápida en YouTube para darse cuenta de que no hay demasiada diversidad en las miniaturas de los vídeos.

Muchos se han sentido decepcionados al ver que GTA 6 no saldrá el año que viene, sino que habrá que esperar hasta 2025 para jugarlo. Ahora, los fans se han encargado de poner una velita para que esté disponible más a principios de año que a finales, y que la versión para PC (que todavía no ha sido confirmada) no tarde demasiado en llegar.

Teniendo en cuenta que hace ya diez años que salió la edición anterior de GTA, es probable que la mayoría de sus fans más clásicos soplen unas cuantas velas en 2025, cuando vea la luz este videojuego tan deseado. ¡Aunque, con lo mitificado que está, seguro que también serán muchos los jóvenes que se unan a las filas de fans de GTA 6!