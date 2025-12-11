MrBeast explica por qué YouTube es mejor que TikTok para crear comunidad

El debate sobre qué plataforma ofrece mejores oportunidades para quienes buscan iniciar o consolidar una carrera en internet lleva años dividiendo a creadores y analistas. Frente a quienes consideran que YouTube es un espacio demasiado maduro, donde conviven figuras que acumulan más de una década de dominio, también se ha extendido la idea de que TikTok e Instagram permiten alcanzar visibilidad inmediata gracias al consumo acelerado de vídeos breves.

En ese contexto, la posición de MrBeast mantiene un peso particular. Su trayectoria, vinculada desde el inicio a YouTube, se ha convertido en un modelo de crecimiento sostenido y de construcción de audiencias estables. Por ello, en su intervención en el Dealbook Summit 2025, el creador insistió en que los nuevos perfiles deberían estar presentes en todas las plataformas, dado que la audiencia se distribuye de forma fragmentada. Sin embargo, subrayó que la plataforma de Google continúa siendo, según sus palabras, "100%" la mejor opción para quienes buscan forjar un vínculo duradero con su comunidad.

Donaldson argumentó que esa diferencia se explica por la forma en que se consume el contenido. Recordó que, tras una hora navegando por TikTok, un usuario puede haber visto alrededor de 200 vídeos y aun así resultar incapaz de recordar qué ha visto. Según añadió, esa dinámica dificulta que los seguidores desarrollen un interés claro por un creador o que establezcan una relación más allá del consumo rápido.

El contraste, señaló, es evidente cuando se observan los encuentros presenciales. Algunos perfiles con millones de seguidores en TikTok experimentan dificultades para reunir a un pequeño grupo en un evento físico, algo que atribuye a la escasa profundidad del vínculo que generan los vídeos de apenas unos segundos. Frente a ello, Donaldson destacó el valor de los contenidos largos de YouTube: dedicar veinte minutos a ver a un creador permite, en su opinión, conocerle mejor y mantener un interés más sólido a lo largo del tiempo.