MrBeast en el ojo del huracán: la exnovia del youtuber carga duramente contra él

Últimamente, el popular YouTuber MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, ha enfrentado una oleada de críticas tras revelarse preocupantes acusaciones en su contra. Entre las más serias se encuentra la supuesta contratación de un delincuente sexual registrado, así como denuncias sobre el comportamiento inapropiado de un excolaborador suyo con seguidores menores de edad.

Ayer, 8 de agosto de 2024, Maddy Spidell, exnovia de MrBeast, publicó en sus redes sociales una serie de mensajes que han generado gran controversia. Aunque Spidell no mencionó a Donaldson por su nombre, sus palabras han sido interpretadas por muchos como una referencia directa a su relación con él. En sus publicaciones, Spidell instó a YouTube a "reevaluar a quiénes están colocando en la página de tendencias", y describió su experiencia pasada como un "cuento de advertencia" para otras mujeres jóvenes. "No pretendo derribar a nadie, solo quiero advertirles que hay personas peligrosas que te lastimarán, te usarán y luego te harán creer que la culpa es tuya", escribió en sus historias de Instagram.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, con numerosos seguidores especulando sobre la identidad de la persona a la que Spidell se refería. En respuesta a las críticas por la falta de claridad en sus declaraciones, Spidell publicó un tuit adicional: "Tres años lejos de ese raro, mi vida es mejor, mis relaciones florecen y estoy en paz. No necesito decir más, no pienso pasar por eso de nuevo, ¡gracias!".

La relación entre Spidell y MrBeast comenzó en junio de 2019, cuando aparecieron juntos en una publicación de Instagram que más tarde fue eliminada. Uno de los momentos más recordados de su romance ocurrió en 2020, cuando MrBeast la sorprendió llenando una casa con 100.000 rosas, un gesto que quedó inmortalizado en un video que aún se puede ver en su canal. No obstante, la pareja se separó en 2022, y muchos ahora creen que las recientes declaraciones de Spidell podrían estar dirigidas a su famoso exnovio.