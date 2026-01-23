MrBeast se une a Salesforce para regalar un millón de dólares a un espectador al azar en la Super Bowl

La Super Bowl se ha consolidado desde hace décadas como el espacio publicitario más codiciado del año en Estados Unidos. Millones de personas siguen el partido no solo por el deporte, sino también por los anuncios, que suelen marcar tendencias por su presupuesto y su creatividad. En ese contexto, la nueva alianza entre MrBeast y Salesforce busca destacar mediante un incentivo millonario directo para el público.

Y es que MrBeast, uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo, ha publicado un vídeo en el que documenta el origen de la colaboración. En él se le ve visitando las oficinas de Salesforce para presentar personalmente su idea a los responsables de la compañía. La propuesta, según se muestra en las imágenes, genera una reacción inmediata de entusiasmo entre los empleados y directivos presentes en la reunión.

El youtuber será el encargado de protagonizar el anuncio que Salesforce emitirá durante la retransmisión de la Super Bowl. Aunque no se han dado detalles concretos sobre el desarrollo del spot ni sobre el mecanismo exacto para participar, MrBeast sí ha confirmado el elemento central de la acción: una persona elegida al azar entre quienes vean el anuncio podrá ganar un premio de 1.000.000 de dólares.

La fórmula encaja con el estilo habitual del creador, conocido por organizar sorteos y retos con recompensas económicas muy elevadas. En este caso, la escala del evento multiplica el alcance potencial de la iniciativa, al tratarse de una retransmisión seguida por audiencias masivas a nivel internacional.

La Super Bowl se celebrará el próximo 8 de febrero y, además del partido y los anuncios, contará con un espectáculo de medio tiempo que tendrá a Bad Bunny como artista especial. La combinación de música, deporte y publicidad convierte la cita en un fenómeno cultural que va más allá del ámbito deportivo.

La colaboración entre MrBeast y Salesforce refleja también una tendencia creciente: la integración de grandes creadores digitales en campañas de marcas tradicionales, especialmente en eventos de máxima visibilidad. A falta de conocer los detalles finales del anuncio, la promesa de un premio millonario ya ha conseguido situar esta acción entre las más comentadas antes incluso de su emisión.