Muere Papá Giorgio, padre de Jordi Wild, a los 71 años de edad: "La persona más maravillosa que ha existido"

El 1 de noviembre Jordi Wild explicaba que llevaba varios días desaparecido ya que se estaba enfrentando a una situación familiar muy grave y ahora se ha confirmado lo peor. Ha sido el propio Jordi el que ha comunicado la noticia del fallecimiento a los 71 años de su padre Jorge Carrillo de Albornoz Navarro, conocido popularmente por todo el mundo como Papa Giorgio.

"Esto es lo más difícil que me ha tocado escribir en mi vida, una pesadilla que me cuesta aceptar, pero tengo que comunicar que mi padre ha fallecido", escribía Jordi.

"Sabéis que valoro mucho mi privacidad, pero sin entrar en muchos detalles, ha sido algo totalmente inesperado y que nos ha tenido en vilo durante días, hasta que, al final, su llama se ha apagado", ha añadido.

Papa Giorgio se había convertido en toda una personalidad de internet por derecho propio muy querido por todos los seguidores de Jordi Wild y The Wild Project. "Mi padre era la persona más maravillosa que ha existido, un padre y esposo de 10, y mi mejor amigo. Lo echo muchísimo de menos, y sé que muchos de vosotros también lo queríais un montón; que papá Giorgio era importante y lo teníais en un pedestal. Él también os quería mucho, a sus internautas", ha escrito.

"Voy a tomarme unos días de descanso para estar con mi madre y porque ahora mismo no tengo la cabeza centrada para grabar, pero espero regresar pronto, ya que sé que estar ocupado me hará bien. Nada más. Ojalá nunca hubiera tenido que escribir algo así. Mis padres son un pilar, y no sé cómo voy a superar esto, pero sé que él querría que siguiéramos adelante. Y eso intentaremos. Os quiero, y mil gracias por el cariño que siempre le habéis dado", termina cerrando su comunicado.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el mundo de los streamers y creadores de contenido que han inundado tanto la publicación en Instagram como en X de comentarios cariñosos de condolencias y recuerdo a Papa Giorgio.

Auronplay, Ampeter, Rubius, Xokas, Spursito, Alphasniper, Willyrex, , Aroyitt, Espe o Reven son algunos de los que han comentado. "Lo siento mucho, de corazón. Era una persona maravillosa. Un abrazo muy fuerte, Jordi", escribió Spursito mientras que "Tu padre era el mejor, igual que tú. Abrazo fuerte jordi, nos vemos pronto", dijo Xokas.