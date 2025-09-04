Naim Darrechi es deportado de Estados Unidos: ¿Qué le ha ocurrido al tiktoker español?

Naim Darrechi se ha visto envuelto en un nuevo episodio que ha captado la atención de miles de seguidores. El influencer fue deportado de Estados Unidos tras permanecer más tiempo del autorizado en el país, durante el desarrollo de su proyecto de viaje que pretendía documentar en TikTok: un recorrido en coche desde México hasta Japón.

Según ha relatado él mismo, Darrechi logró cruzar la frontera hacia Estados Unidos, pero su estancia se prolongó más allá de los días permitidos por las autoridades migratorias. Esta irregularidad provocó su detención y posterior deportación. El joven aseguró que durante el proceso pasó dos noches durmiendo en el suelo, únicamente con una manta térmica de aluminio.

Tras el procedimiento, Darrechi aseguró que su siguiente parada sería Argentina. Uno de los aspectos que más ha preocupado a su comunidad es el destino de Tyson, su perro, que quedó bajo custodia en México. El creador ha explicado que tendrá que regresar al país latinoamericano para poder recuperar a su mascota.

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa la estricta política migratoria de Estados Unidos, que en los últimos años ha reforzado sus controles y endurecido las sanciones por permanencias no autorizadas. Situaciones como la de Darrechi ilustran la importancia de cumplir con los plazos establecidos por los visados, ya que las consecuencias pueden incluir detenciones, deportaciones e incluso restricciones de entrada en el futuro.

Aunque el influencer no ha aclarado cómo afectará este incidente a su proyecto original de viajar hasta Japón, sí ha señalado que su prioridad inmediata será reunirse con su perro en México. Mientras tanto, continúa activo en redes sociales, donde el episodio ha generado debate entre quienes critican su imprudencia y quienes muestran apoyo ante la experiencia vivida.