Nil Ojeda se lanza al mundo de la hostelería con una pizzería junto a Alex Hawkers

Nil Ojeda, uno de los creadores de contenido más populares de España, ha decidido embarcarse en una nueva aventura profesional, esta vez lejos de las cámaras y las redes sociales. Durante una reciente intervención, el youtuber confirmó que está desarrollando un negocio de restauración, concretamente una pizzería, junto a su amigo y empresario Alex Hawkers, conocido por ser el fundador de la marca de gafas del mismo nombre.

Según explicó Ojeda, la idea surgió de la pasión de Hawkers por la pizza, quien llevaba meses intentando convencerle para sumarse al proyecto. Finalmente, el creador aceptó la propuesta y ambos se han convertido ya en propietarios de un local, lo que confirma que el proyecto está en marcha.

Por el momento, ni el nombre del establecimiento ni su ubicación han sido revelados, aunque se espera que en los próximos meses se conozcan más detalles. Lo que sí han adelantado es el enfoque del negocio: ofrecer una pizza de calidad, elaborada con productos cuidadosamente seleccionados y con una atención especial al proceso artesanal.

Tanto Ojeda como Hawkers han destacado que su objetivo no es únicamente abrir un restaurante más, sino crear un espacio donde prime el gusto por lo bien hecho y la experiencia del cliente. En palabras de Nil, "la idea es hacer las cosas con cariño y ofrecer algo auténtico".

Con una comunidad que supera los millones de seguidores y una marca personal consolidada, el paso de Nil Ojeda al mundo empresarial apunta a repetir el éxito de sus anteriores proyectos. Su incursión en la hostelería refuerza la tendencia de los creadores de contenido que buscan diversificar sus fuentes de ingresos más allá de internet.