Noelia Moya, hackeada en TikTok con vídeos de imágenes siniestras

Noelia Moya no gana para disgustos. Tras la polémica ruptura con Carla Flila, la tiktoker se tuvo que desactivar los comentarios de todas sus redes sociales, pero ahora se le suma otro problema: le han hackeado la cuenta de TikTok.

Desde que la semana pasada su ruptura fuese 'trending topic' y acaparase todos los temas de conversación, Noelia apenas ha dado señales de vida. Ha preferido mantenerse al margen de cualquier polémica, después del 'hate' masivo que recibió tras responder a las acusaciones de su ex.

Si eres de las personas que aún no se ha enterado de uno de los salseos del verano, ahí va un pequeño resumen: Carla Flila subió un video diciendo que lo había dejado con su pareja Noelia porque esta le había sido infiel durante un viaje a Maldivas con una seguidora.

Cuando el chisme estalló, las implicadas no dudaron en defenderse de las acusaciones de la otra. Hasta Carmen, la supuesta seguidora con la que le fue infiel, dio su versión de los hechos. Y tras ello, todas guardaron silencio.

Carla ha decidido mostrar a sus seguidores cómo es la realidad de una ruptura y el proceso que está llevando para poder superarla. Por el contrario, Noelia ha preferido alejarse un tiempo de las redes sociales.

Pero, desde hace unas horas, en su cuenta de TikTok han aparecido unos vídeos un tanto extraños. Un hacker ha decidido subir en su cuenta vídeos con imágenes bastante tenebrosas, acompañadas de una risa aún más siniestra…

Las reacciones de la gente no han tardado en llegar: “Se llama karma”, “Te quiero hacker” o“Se ha vuelto otaku” son algunos de los comentarios que acumulan más likes. Sin embargo, no a todo el mundo le ha hecho gracia, y señalan que se ha cruzado una línea muy grave.

Partiendo de la base de que nadie quiere que le hackeen sus cuentas, cuando eres una persona que acumula más de 2,5M de seguidores y vives de ello, un hackeo no hace ninguna gracia. De momento, Noelia Moya no se ha pronunciado sobre lo ocurrido, y los vídeos siguen subidos en su cuenta, en el momento de la publicación de este artículo. Nadie se libra de ser hackeado, y si no que se lo digan a Thalia Garrido y 'El Turco'… ¡Aquello sí que fue un drama!