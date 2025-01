¿Nuevo novio de Lola Lolita? El supuesto romance que tiene a sus seguidores en ascuas

No hay mejor manera de arrancar el 2025 que con un buen salseo con mucho picante y poco fundamento; y si se trata de asuntos del corazón, todavía mejor. La influencer Lola Lolita ha sido el objetivo de innumerables chismorreos desde que empezase su relación con Ibelky, y no son pocas las ocasiones en las que los creadores de contenido sobre salseo han lanzado rumores de ruptura. Finalmente, la pareja anunció el fin de su relación hace menos de un mes, y los amantes de las habladurías no han tardado en unir a la tiktoker con otro posible nuevo novio: el piloto Alonso López.

Por ahora esto no es más que un rumor sin fuentes demasiado fiables, más allá de las interacciones que ambos han tenido en redes el uno con el otro. Hay quienes aseguran haberlos visto juntos, pero no hay pruebas audiovisuales de ello, así que no quedará más remedio que esperar para confirmar si realmente se han conocido en persona a un nivel más íntimo.

Por si esto no fuera suficiente, durante las últimas semanas Lola Lolita ha dado evidentes señales de echar en falta su antigua relación de pareja con Ibelky; así que, si efectivamente ha tenido un romance con Alonso López, este no ha conseguido conquistar en exceso a la influencer. Dicen que un clavo saca otro clavo, pero hay algunos que están clavados a un nivel tan profundo que no cualquiera puede sacarlos con facilidad.

Teniendo en cuenta que son muchos los rumores que han surgido en torno a Lola Lolita y que han resultado no ser ciertos, habrá que coger toda esta historieta con muchas pinzas. Pero, conociendo el historial de la influencer, es probable que no nos llegue ninguna confirmación al respecto de esta información hasta dentro de un tiempo.