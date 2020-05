A Amaia se la puede describir de muchas formas pero, al final, la que mejor la describe y la resume es simplemente ‘Amaia’. La cantante de 'Pero no pasa nada' es única y su falta de filtro y aparente ingenuidad son dos de sus rasgos característicos que más triunfan entre el público.

Durante esta cuarentena ha resurgido una de sus frases más célebres (en parte gracias a TikTok). Muchos de sus fans se han visto reflejados con la cantante al encontrarse confinados en casa sin otra cosa más que hacer que observar el mundo exterior con la mirada perdida a través de las ventanas (como ella en su época como concursante del reality show que la llevó al triunfo). De ahí que su greatest hit “bua, me encanta mirar a los aspersores”, haya vuelto a dar circular por Internet.

Por si la echábamos de menos, Amaia nos ha vuelto a dejar una gran frase. Aunque más que una cita para enmarcar, más bien se trata de un momentazo, como cuando quería esconderse de las cámaras porque le habían puesto pelo de surfera siendo ella de Pamplona, oiga.

Aprovechando que se cumple un año de su primer concierto, Amaia ha estrenado 'Una vuelta al sol', un documental en el que cuenta el proceso creativo de su primer disco. En este docu hemos podido conocer que, en su aventura como joven emancipada en Barcelona, ha decidido compartir piso con Marcelo y Tulipán, un adorable gatito y un pececito naranja con nombre de flor (o de mantequilla).

En una entrevista con Carolina Iglesias a través de un directo de Instagram para promocionar el documental, los fans querían conocer cómo se encontraban sus mascotas.

Y, atención, porque es aquí donde tiene lugar la maravillosa joyita made in Amaia. La Navarra ha confesado que Tulipán ya no está con nosotros (D.E.P) y que como no sabía qué hacer con él, porque le daba pena tirarlo por el retrete, ha decidido guardarlo en el congelador.

Tras decir esto y darse cuenta de la repercusión que esta confesión podía tener, ha explicado que está dentro de una bolsita, como si fuera un pez cualquiera que fueras a comerte. Carolina Iglesias le ha advertido que tenga cuidado, no se vaya a confundir algún día y Amaia ha reconocido que tiene que pensar qué hacer definitivamente con el animal.

Si todavía no te lo crees, esta es la surrealista conversación que han tenido sobre Tulipán: