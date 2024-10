¿Otro cambio físico? AuronPlay sorprende al confesar que lleva tres semanas seguidas yendo al gimnasio

AuronPlay, uno de los streamers más influyentes de habla hispana, ha sorprendido a sus seguidores al revelar que lleva tres semanas seguidas yendo al gimnasio. La noticia, que muchos habrían tomado como una broma hace unos meses, es ahora una realidad. Auron compartió una story desde el gimnasio en su cuenta de Instagram y, posteriormente, lo confirmó durante un directo en Twitch, donde admitió que, aunque es difícil, está disfrutando de esta nueva rutina.

Durante años, el streamer catalán fue conocido por su estilo de vida sedentario, algo que él mismo reconocía abiertamente. Sin embargo, este 2024 ha sido diferente. Auron ha comenzado a salir más de casa, como demuestran sus recientes participaciones en varios eventos y en sus streamings IRL (In Real Life), aunque ha asegurado que estos no han tenido tanta continuidad como le gustaría.

Además de su incursión en el gimnasio, el cambio en el estilo de vida de AuronPlay ha sido progresivo. Desde hace meses, los fans han notado que ha dejado de consumir bebidas energéticas en sus directos, sustituyéndolas por agua, y ha abandonado el hábito de fumar. Estos pequeños pasos reflejan un compromiso con su salud que ahora se complementa con el ejercicio físico.

"Llevo tres semanas yendo ya, pero no lo había dicho por si me arrepentía. Me está gustando, está guay". A pesar de que no tiene grandes ambiciones, su objetivo es claro: mantenerse en movimiento y mejorar su bienestar físico. Y esto siempre es motivo de celebración, ya que todo lo que esté relacionado con un incremento de nuestra salud es recibido con los brazos abiertos.

Por otro lado, no deja de surgir la posibilidad de que AuronPlay acompañe a Ibai Llanos en el Camino de Santiago, una aventura que el streamer vasco ha anunciado para noviembre. Sería, sin duda, un contenido muy esperado por la comunidad de Twitch, donde ambos son auténticos referentes. ¿Veremos a Auron e Ibai convertidos en peregrinos? Tendremos que esperar un poco más para comprobarlo.