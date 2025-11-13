Paco Sanz, el hombre de los 2.000 tumores, reaparece tras años de silencio y asegura que "ya ha pagado su deuda"

Francisco José Sanz González de Martos, más conocido como Paco Sanz, ha vuelto a la esfera pública tras años de silencio. Lo ha hecho con un mensaje en la red social X, en el que se presenta de nuevo ante el público y asegura que ha cumplido con la condena impuesta por la justicia. "He vuelto. No para pedir perdón —ya lo hice donde tocaba: ante la justicia. No para dar explicaciones —mi vida no necesita más juicios públicos", escribió.

Sanz, condenado en 2021 por estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales, se hizo tristemente célebre por fingir padecer una enfermedad terminal para solicitar donaciones destinadas a un supuesto tratamiento experimental. Entre las víctimas de su engaño se encontraban figuras conocidas del mundo digital, como el creador de contenido Auronplay. El dinero recaudado, según la sentencia, fue utilizado para gastos personales y artículos de lujo.

En su publicación, Sanz afirma haber pasado "por hospitales, juicios, noches sin dormir y fuego", asegurando que sigue "en pie" y que "ya pagó su deuda". Además, advierte que "cada insulto, cada meme y cada mentira que lancen será prueba del acoso que llevo soportando" y concluye con una advertencia: "Quien me ataque, responderá ante la ley".

La reaparición de Sanz ha generado una gran repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios han recordado su pasado judicial y cuestionado su regreso público. Otros, en cambio, consideran que tiene derecho a rehacer su vida tras cumplir su condena. De momento, Sanz no ha ofrecido más declaraciones ni ha concretado si su regreso implica nuevos proyectos o simplemente una defensa de su reputación.