Paracetamor habla abiertamente de sus problemas de salud mental y comparte su proceso de recuperación

Paracetamor, una de las creadoras de contenido más queridas en España, ha decidido abrirse públicamente sobre su estado de salud mental. En un vídeo difundido en X, la streamer relató con sinceridad los meses más duros que ha atravesado este año y cómo ha iniciado un camino de recuperación que le permite sentirse más fuerte.

En sus propias palabras, contó que en febrero llegó a estar "al borde del colapso mental, en mi peor forma física, a ataque de ansiedad por día y sin poder dormir por las pesadillas, pero fingiendo que todo OK". Una situación límite que decidió afrontar de manera diferente en septiembre, apostando por cambiar hábitos y priorizarse.

Según explicó, entre las medidas que tomó para cuidarse mejor estuvo apuntarse al gimnasio para fijar objetivos personales, además de comenzar a tratar su salud mental con ayuda de un profesional. "Yo en septiembre: sabiendo que no todo está OK, pero luchando para ser mi mejor versión", señaló en su mensaje.

En medio de este proceso apareció un elemento inesperado: una perrita llamada Lupe. La creadora mostró la fotografía de la mascota durante el vídeo y confesó que su compañía ha sido fundamental en su mejoría. "Junto a todos mis progresos, llenó el vacío que aún había en mí. Y aunque falte mucho por hacer, gracias a Lupe y a priorizarme... me siento completa al fin".

El testimonio de Paracetamor ha generado una amplia respuesta de apoyo por parte de sus seguidores, que han valorado su decisión de hablar sin filtros sobre un tema tan sensible como la salud mental. Su relato se suma a una tendencia creciente en la que los creadores de contenido utilizan sus plataformas para visibilizar experiencias personales y normalizar la búsqueda de ayuda profesional.