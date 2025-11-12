Paula Gonu confirma que vuelve a estar soltera: "Ya no hay chico"

En el universo de los creadores de contenido, las relaciones sentimentales no siempre resisten el ritmo y la exposición que conlleva la vida pública. En esta ocasión ha sido Paula Gonu quien ha comunicado su ruptura. La influencer, que mantiene una amplia comunidad en redes, ha confirmado a través de sus stories de Instagram que su relación con Álvaro Morales ha terminado.

"Ya no hay chico", ha respondido Gonu a la pregunta de un seguidor, añadiendo después que está enfocada en "dar amor a las cosas que siempre me hacen feliz". Un mensaje que, pese a la ruptura, sus seguidores han interpretado como una muestra de madurez y fortaleza emocional.

La pareja había comenzado su relación hace aproximadamente un año, según reveló el comunicador Javi Hoyos. Aunque en general optaron por mantener su vida privada alejada del foco mediático, la influencer compartió en ocasiones fotografías junto a su pareja, siempre de manera discreta.

Paula Gonu, que se dio a conocer en YouTube hace más de diez años, ha construido una sólida trayectoria como creadora de contenido en distintas plataformas, destacando por su naturalidad y su estilo cercano. En el pasado mantuvo una larga relación con el también influencer Álex Chiner, con quien compartió numerosos proyectos antes de separarse en 2019.

Tras esta nueva ruptura, Gonu ha querido transmitir un mensaje de serenidad y de amor propio. "Habrá que ser feliz", concluyó en sus redes, en una publicación que ha recibido cientos de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y compañeros de profesión.