Pereira confiesa que su choque con Rivaldios fue pactado: "Pero todo lo que pasó después fue real"

El combate entre Pereira y Rivaldios en La Velada del Año 5 promete ser uno de los más intensos de la historia del evento. Desde su presentación oficial, la tensión entre ambos ha sido evidente, con insultos y gestos desafiantes que encendieron al público. Sin embargo, Pereira ha confesado en su último directo que parte de ese enfrentamiento estaba planeado, aunque el pique real surgió después.

En su stream, Pereira explicó que, antes de salir al escenario, ambos acordaron que su careo debía ser explosivo: "Nos explicaron cómo era la salida y pensamos en darnos un golpe. Pactamos el choque de hombros para darle caña al momento, pero todo lo que pasó después fue real". Es decir, si bien la primera acción fue acordada, la escalada de tensión que se vivió en directo no fue en absoluto fingida.

El careo entre Pereira y Rivaldios fue sin duda el más encendido de la presentación de la Velada 5. Desde el primer momento, los insultos volaron y la seguridad tuvo que intervenir en varias ocasiones para evitar que la situación se saliera de control. Reven, quien se encontraba moderando, se vio obligado a poner orden para evitar que los dos llegaran a las manos antes del combate.

Lejos de arrepentirse por el tenso enfrentamiento, Pereira ha asegurado que disfrutó del momento y que lo considera una forma de dar más espectáculo al combate. "A mí me moló mucho, la verdad. Me ha cundido mucho el careo, me gustó mucho cómo estuvo él de picón, me gustó cómo estuve yo de faltón... Le hemos dado una vidilla extra a nuestro combate que creo que es súper necesaria", afirmó el streamer.

Con esta confesión, Pereira ha aclarado las dudas de algunos seguidores que se preguntaban si la agresividad mostrada en la presentación era parte de un guion o si realmente existía una rivalidad genuina entre los dos. Ahora, con el combate cada vez más cerca, la expectativa sigue creciendo y todo apunta a que la pelea entre Pereira y Rivaldios será una de las más calientes de la historia de La Velada del Año.