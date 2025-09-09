Llega la gran final del Mundial de Desayunos de Ibai: Descubre los finalistas

La competencia culinaria impulsada por el creador de contenido Ibai Llanos ha llegado a su momento más esperado: la final entre Perú y Venezuela. El pan con chicharrón —acompañado de tamal criollo y café pasado— representando a Perú, y la arepa reina venezolana, con rellenos tradicionales, protagonizan la última votación del torneo, decidido por me gusta en TikTok, Instagram y YouTube Shorts.

Perú logró su pase derrotando a México, Ecuador y Chile, alcanzando en semifinales el récord de cerca de 10 millones de votos, la cifra más alta registrada en esta edición. Venezuela, por su parte, superó en su camino a Bolivia, con 5,5 millones frente a 5,2 millones de apoyos.

En pocas horas desde el inicio de la final, el plato peruano acumuló más de 3 millones de votos, según cifras difundidas. La participación del público ha sido masiva, con votaciones que reflejan un creciente entusiasmo por las propuestas gastronómicas representadas.

El Mundial de Desayunos, que nació como una idea fresca para emplear formatos virales, ha conseguido unir gastronomía, cultura e identidad nacional, generando un fuerte impacto sin precedentes.

Ibai Llanos ha celebrado el entusiasmo, señalando que el certamen ha sido una experiencia festiva que ha transformado un elemento cotidiano como el desayuno en motivo de celebración y orgullo cultural.

La final promete ser tan reñida como simbólica, reflejando el poder de la comunidad para participar, opinar y celebrar la diversidad culinaria de América Latina.