Plex y Aitana revolucionan la red con sus fotos en la playa… ¿por un calzoncillo bajo el bañador?

La confirmación del romance entre Aitana y Plex ha quedado registrada en una exclusiva fotográfica de la revista ¡Hola!. En las imágenes, captadas durante una jornada playera, se ve a la cantante y al streamer en actitud cómplice, abrazados e incluso besándose, lo que ha dado pie a titulares sobre su historia de amor. Pero en redes sociales, la conversación ha tomado otro rumbo.

Más allá del beso, el detalle que ha generado cientos de reacciones es la prenda que Plex parece llevar bajo el bañador. Las fotos muestran que el streamer luce lo que parecen ser calzoncillos debajo, un gesto que ha despertado desde burlas hasta auténticos debates sobre moda, higiene y sentido común en la playa.

"Utiliza calzoncillos debajo del bañador, con lo malo que es. No podía ser perfecto", decía uno de los comentarios que más interacción ha recibido. Otros usuarios explicaban las razones por las que esta práctica no es nada recomendable: "Es malo porque las telas de un bañador y las redecillas están hechas para no retener agua ni humedad. Se secan con facilidad y no están pegados. Un calzoncillo de algodón no", argumentaban.

Algunos, en cambio, han tratado de entender el gesto desde la empatía: "Puede ser por comodidad, por estética, por vergüenza de que se le note mucho...".

Este detalle ha desplazado parcialmente la atención de lo que, a priori, debía ser el titular principal: la confirmación pública de la pareja. Aunque no han hecho declaraciones, ni etiquetado imágenes juntos, la publicación en ¡Hola! ha sido interpretada como el paso definitivo que faltaba.

Mientras tanto, el debate del bañador sigue sumando comentarios. Y, una vez más, una historia de amor se convierte en el trasfondo de uno de esos debates que tanto gustan en internet.