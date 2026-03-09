Plex aparece con un ojo morado en su último vídeo y desata las teorías sobre su participación en La Velada del Año 6

Plex ha publicado en su canal de YouTube un nuevo vídeo dedicado a uno de sus viajes recientes. En esta ocasión, el youtuber relata su experiencia en Turkmenistán, un país conocido por su hermetismo político y por las estrictas restricciones que impone a los visitantes extranjeros.

A lo largo del vídeo, Plex explica cómo logró acceder al país y describe varios aspectos que le llamaron la atención durante su estancia. El creador comenta detalles sobre el control gubernamental, la imagen que proyecta el régimen y algunos de los elementos más llamativos de la vida cotidiana en el país, que a menudo es descrito como uno de los más cerrados del mundo.

Sin embargo, el contenido del reportaje no ha sido lo único que ha captado la atención de los espectadores. Desde los primeros minutos del vídeo, muchos seguidores se fijaron en que el youtuber aparece con un moratón visible alrededor del ojo derecho. El detalle no pasó desapercibido y rápidamente comenzó a generar comentarios y especulaciones en redes sociales.

Una de las teorías más repetidas entre los fans apunta a que el golpe podría estar relacionado con un posible entrenamiento de boxeo. Algunos usuarios sugieren que Plex podría estar preparándose para participar en La Velada del Año 6, el evento de combates entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos. El youtuber ya formó parte de una edición anterior, por lo que su posible regreso al ring no sería algo inédito.

No obstante, otros seguidores ofrecen una explicación más cotidiana. Según algunos comentarios que circulan entre la comunidad, el moratón podría haberse producido durante un partido de pádel con Borja, uno de sus amigos y colaboradores habituales en los vídeos.

Por el momento, Plex no ha aclarado públicamente el origen del golpe. La incógnita podría resolverse en pocas horas, ya que esta misma tarde Ibai Llanos tiene previsto anunciar el cartel de participantes de La Velada del Año 6, que se celebrará el próximo 25 de julio en el Estadio de La Cartuja. Si el nombre del youtuber aparece entre los combatientes, el misterio del ojo morado podría encontrar una explicación inmediata.