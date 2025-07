Plex explica por qué no bailó en el escenario junto a Aitana: "No me sé la coreografía"

Desde que Aitana y Plex empezasen a dejarse ver juntos, las redes no han parado de hablar de ellos tras cada pequeña interacción que han tenido de forma pública. La última de ellas ha dado mucho que comentar, para desgracia de Plex: su actitud durante el concierto de Aitana dio lugar a muchas críticas, ya que no estaba siendo demasiado entusiasta, y su negativa a bailar cuando salió al escenario provocó mucho debate. Ahora, tras haber publicado en su canal de YouTube el vlog sobre esa noche, tanto sus seguidores como sus detractores han podido comprobar cuál fue su experiencia y por qué hizo lo que hizo.

Quienes han visto unos cuantos contenidos de Plex saben que no es precisamente la persona más extrovertida y alocada del mundo; sobre todo, si se compara su forma de ser con la de la mayoría de los amigos que lo acompañan, que tienen una personalidad mucho más abierta. Siendo esto así, no es de extrañar que salir a un escenario delante de decenas de miles de personas (y sabiendo que la mayoría de los ojos y cámaras estarán puestos en él, como posible pareja de Aitana), se sintiese cohibido y prefiriese quedarse a un lado moviéndose lo mínimo posible.

Además, el streamer ha reconocido que bailar no es su fuerte, y que jamás se había molestado en aprender la conocida coreografía de Saturday Night; se ve que, como la fama le llegó tan pronto, no tuvo demasiado tiempo de acudir a las verbenas de los pueblos, en las que saberse esta coreo es un indispensable. En un principio, Plex no tenía pensado salir al escenario, pero fueron sus colegas los que le empujaron a hacerlo. ¡A ver si para el próximo show de Aitana al que acuda consigue aprenderse algunos pasos para impresionar a quienes lo criticaron!