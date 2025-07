Plex se gasta 6.000 euros en su nueva cama... y no está del todo convencido

Plex ha decidido invertir en descanso, pero su última compra ha dejado a sus seguidores entre la incredulidad y la risa. El streamer, conocido por compartir cada detalle de su vida en redes, ha confesado en su canal de YouTube que tras regresar de La Vuelta al Mundo tenía un objetivo claro: conseguir una cama como la de los hoteles de lujo, con decenas de almohadas y materiales de alta gama.

Lo que no esperaba es que esa búsqueda le llevaría a gastarse 6.000 euros en un conjunto de cama que ahora no le convence. "Me empecé a adentrar en el mundo de las camas y hay un submundo inmenso con un montón de cosas", explica Plex en el vídeo, donde también detalla cómo fue su experiencia de compra: "Me comieron la cabeza en la tienda diciéndome que esta era la mejor tela del mundo, que se llama seda y que es muy natural y tiene beneficios en la salud y te hace dormir mejor".

Solo la sábana, asegura, le costó 2.000 euros. Pero el resultado no ha sido el que esperaba: "No me gusta, es tan suave que no sientes que estás tapado con nada, solo sientes el calor. No sé qué hacer con esto, si sortearlo o qué", comenta, visiblemente confundido.

Entre almohadas, fundas, edredones y tejidos de seda, el desembolso total asciende a una cifra difícil de justificar para muchos. Sin embargo, lejos de presumir, Plex se muestra más bien perplejo por haber entrado en un mundo que, según él, está lleno de promesas difíciles de comprobar.

El vídeo ha generado una oleada de reacciones en redes, donde algunos le aplauden por invertir en descanso y otros critican el derroche. Eso sí, la mayoría coincide en algo: la historia de su cama de 6.000 euros es, cuanto menos, entretenida.