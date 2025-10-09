¿Plex y Marcelo podrían ser los nuevos presidentes de la Kings League España? Estas son todas las pistas que podrían confirmarlo

En los últimos días, la comunidad de la Kings League España ha multiplicado las especulaciones sobre quiénes ocuparán las dos presidencias que aún permanecen sin anunciar para la próxima temporada. Diversas pistas difundidas en redes sociales han situado al exjugador brasileño Marcelo Vieira y al youtuber español Plex entre los principales candidatos.

El origen de los rumores se encuentra en los recientes movimientos en redes sociales de Marcelo y de personas de su entorno, que habrían comenzado a seguir a uno de los jugadores más destacados del campeonato. A esto se suma que el exfutbolista y el youtuber fueron vistos en Barcelona junto a Gerard Piqué, presidente de la Kings League, lo que ha reforzado las teorías sobre su posible incorporación.

En concreto, Plex ha sido especialmente mencionado en las últimas horas. Según varios usuarios de X (antiguo Twitter), el streamer habría publicado de forma indirecta varias referencias a la competición, además de haber coincidido recientemente con Piqué en un acto relacionado con Kosmos, la empresa responsable del formato.

Las teorías se intensificaron después de que Gerard Piqué publicara un vídeo en las redes de la Kings League en el que aparecían varias pistas que los aficionados interpretaron como guiños hacia posibles nuevos presidentes. En el vídeo se mostraban elementos como un micrófono, un trofeo y una bola del mundo. Estas referencias fueron rápidamente asociadas con Marcelo, exjugador del club blanco y brasileño, y con Plex.

Hasta el momento, ni la organización ni los implicados han confirmado oficialmente los nombres. No obstante, la coincidencia temporal de las interacciones en redes y los encuentros presenciales mantiene vivo el debate entre los seguidores, que esperan una revelación inminente antes del inicio de la nueva temporada.