Plex no puede estar más enamorado de Aitana y este gesto lo demuestra
El creador de contenido Plex ha dado una muestra pública de cariño hacia la cantante Aitana que no ha pasado desapercibida: subió una historia a Instagram con la portada del diario El Mundo en la que aparece ella, señalando su orgullo y admiración. El detalle ha generado cientos de reacciones que apuntan a lo mucho que le importa.
La pareja formada por Aitana y Plex —quien comenzó hace meses su relación con la cantante y ya es considerada una de las más seguidas del momento— ha vuelto a acaparar titulares gracias a un gesto revelador. Plex, cuyo nombre real es Daniel Alonso, compartió en sus redes sociales una imagen de la portada del diario El Mundo con Aitana como protagonista, acompañado de un mensaje implícito de orgullo por su compañera.
El acto, sencillo pero simbólico, ha sido interpretado por muchos fans como una declaración tácita de afecto y apoyo público. Comentarios como "Por favor, Plex está enamoradísimo" o "Qué monos son" han inundado las respuestas a la publicación, subrayando cómo los seguidores perciben la relación.
La portada aparece en un momento de especial visibilidad para Aitana, quien este jueves ha sido protagonista de varios periódicos generalistas en España. En medio de su éxito profesional, Plex ha querido manifestar su papel de acompañante y admirador desde un plano discreto pero significativo.
Por su parte, la cantante también ha mostrado en entrevistas recientes que atraviesa una etapa feliz tanto personal como profesionalmente. La naturalidad con la que ambos están gestionando su vínculo, sin grandes ostentaciones pero con gestos visibles, ha sido bien recibida. En definitiva, el gesto de Plex sirve para confirmar lo que muchos ya veían: una relación en la que ambos caminan de la mano, compartiendo éxitos, visibilidad y cariño.
