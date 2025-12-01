La Pokémon Twitch Cup 4 ya tiene fecha, formato y protagonistas: así será la nueva edición

Durante el día de ayer pudimos conocer, a través de una curiosa presentación, todos los detalles de la Pokémon Twitch Cup 4, una de las series más queridas de la plataforma morada. Nada en dicha presentación de la Twitch Cup 4 siguió un guion previsible. En un vídeo plagado de bromas internas, referencias a polémicas pasadas y anuncios ficticios de productos imposibles, IlloJuan, Barbe, Sekiam y Frigo Adri pusieron rostro a un estreno que se apoyó más en el tono humorístico que en la solemnidad.

El arranque del evento está fijado para el próximo 7 de diciembre, con partidas diarias hasta el día 18, momento en el que dará comienzo el torneo final, que se alargará hasta el 21. El mapa será el mismo que en la segunda edición, aunque con modificaciones relevantes, y se han incorporado todas las nuevas criaturas aparecidas hasta la fecha. Todo ello, pese a que durante la presentación se jugó irónicamente con la idea de una edición "sin Pokémon", como parte del tono paródico del tráiler.

El elenco de participantes vuelve a apoyarse en el formato de parejas de jugador y entrenador. Así, IlloJuan competirá con Knekro como apoyo, mientras que Barbe lo hará junto a Xamork. Ibai regresará con Sekiam como entrenador, y Zeling contará con Capitán Pokémon. ElBokerón estará escoltado por Frigo Adri, mientras que Guanyar formará pareja con Kurbito. Tambén estarán Reven, Pandarina junto a Scept, Papi Gavi con Vitu, Silithur, Abby con Óscar Brock, Ander con Torviv, Maylen con Kera, Skain con Trosko, Felipez con Brii y Paracetamor con Koffing Sonriente.

A este grupo se suman Axozer con EricLostie, Baity con Jorge Jurado, Suzyroxx con Carlengues, Daz, Sh4rin con Riopaser, SugusSusana con MrGolden, Karchez con Pokeraf, Xokas, Martii con AlainBoss, Sergio Ferra con Antonio Red, Th3Antonio con Yosu, Cristinini, y Pereira junto a PokeAlex. Un plantel amplio, variado y con nombres de peso que apunta a revalidar el tirón de una de las competiciones más seguidas del streaming español.