Polémica por la inclusión de Arigameplays, Fedelobo y Barcagamer en el doblaje latino de la secuela de Five Nights at Freddy’s

Con el estreno de Five Nights at Freddy’s 2 cada vez más cerca, la promoción de la película ha comenzado a intensificarse en la región. En los últimos días, la atención ya no se centra solo en los adelantos oficiales o en el material promocional, como las palomeras y vasos coleccionables, sino en una decisión concreta relacionada con su versión doblada al español latino.

La confirmación llegó a través de Universal Pictures México, que anunció la participación de tres streamers muy populares en el doblaje de la cinta: Fedelobo, Arigameplays y BarcaGamer. Según el comunicado oficial, los tres prestarán su voz a personajes secundarios, aunque por el momento no se han hecho públicos los roles concretos que interpretarán.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por una parte de la comunidad, especialmente entre los seguidores de estos creadores, que ven en su participación un aliciente extra para acudir al estreno. Para muchos fans, reconocer las voces de sus influencers habituales dentro de la película se convierte en un atractivo añadido a una franquicia que ya cuenta con un público fiel.

Sin embargo, la decisión también ha generado una oleada de críticas en redes sociales. Numerosos usuarios han expresado su malestar al considerar que este tipo de elecciones resta oportunidades a actores de doblaje profesionales, formados específicamente para este tipo de trabajo. Las quejas apuntan a que se trata de una tendencia cada vez más común, donde la popularidad en internet pesa tanto o más que la experiencia interpretativa.

Desde una perspectiva comercial, la inclusión de streamers en proyectos de gran alcance responde, en buena medida, a una estrategia de marketing. Su capacidad de movilizar audiencias jóvenes y generar conversación en redes sociales convierte su participación en una herramienta eficaz para amplificar el impacto promocional del estreno.

A falta de conocer el resultado final de sus interpretaciones, la polémica refleja un debate más amplio sobre el equilibrio entre la profesión del doblaje y las nuevas dinámicas de la industria audiovisual, cada vez más influida por el peso de los creadores digitales.