Polémica en la Queens League: Espe protagoniza un momento incómodo después de que Nataliamx le haga la cobra en directo

La Queens League volvió a acaparar toda la atención este fin de semana, aunque no precisamente por lo deportivo. Espe, influencer y presidenta del equipo Olimpo United, protagonizó un momento que ha encendido la polémica en redes. Durante un directo junto a Nataliamx, y tras bromear sobre los rumores en torno a su orientación sexual, Espe pidió un "besito" a la streamer mexicana, quien reaccionó apartando la cara en lo que rápidamente fue calificado como una "cobra" en toda regla.

El gesto no tardó en viralizarse y el fragmento del vídeo circula ya por todas las plataformas. Pero lo que podría haber quedado como una escena anecdótica ha levantado un debate más serio: muchos usuarios han calificado el momento de incómodo y algunos incluso han señalado que roza el acoso, por haberse producido en directo y sin una aparente complicidad por parte de Nataliamx.

Minutos antes del gesto, Espe comentaba en tono distendido: "Mucha gente luego piensa que me gustan las mujeres o que soy bi. Pero es que soy muy hetero. Me gustan muchísimo los hombres". Acto seguido, antes de abandonar el plató, propuso a su compañera un "abrazo de heteros" que culminó con la petición del beso no correspondido. Las redes se han dividido entre quienes defienden que todo fue una broma sin malicia y quienes ven en el gesto una falta de respeto hacia los límites personales, especialmente en un entorno público y retransmitido.

Ni Nataliamx ni Espe se han pronunciado oficialmente tras la emisión, aunque el clip continúa generando reacciones. La situación plantea una vez más la línea difusa entre el humor en directo y el consentimiento, un tema que cada vez genera más sensibilidad en el entorno digital.