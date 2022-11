¿Por qué han baneado a Rubius de Twitch?

¿Cómo? ¿Que Rubius está baneado de Twitch y le han quitado el partner? ¿Ha empezado el éxodo de streamers de vuelta a YouTube y el primero de ellos es el más grande? Las preguntas sobrevuelan a estas horas por Twitter como balas en el Fortnite, con la confirmación de que el creador de contenido con más seguidores de España ya no está oficialmente en la plataforma de streaming.

El notición lo daba y confirmaba el perfil de Streamer Bans, un bot especializado en registrar inmediatamente las sanciones a creadores de contenido notables. Siendo Rubius top 3 habitual de la plataforma en nuestro país, y uno de los de más alcance internacional en el planeta, la sorpresa se ha confundido al principio con un error. Pero no es así.

A la hora de escribir estas líneas no es posible encontrar el canal del noruego en Twitch, y no solo eso: le han quitado el partner. Eso significa que no puede monetizar por ahora ninguno de sus contenidos, una sanción severísima para alguien que vive casi exclusivamente de lo que genera a través de esta plataforma.

La explicación al baneo lo daba el propio Rubius en su perfil de Twitter, mostrándose tan sorprendido como el resto de aficionados. Al parecer, hoy tenía previsto emitir partidas en directo de Sonic Frontiers, gracias a un código que le ha enviado Sega, la distribuidora del juego. Y sin embargo han sido ellos mismos los que han denunciado al streamer por un "contenido presuntamente infractor y que tiene derechos de autor".

"Sega hoy me ha mandado un código del Sonic Frontiers", dice en el tuit. "En el email me aseguran que ya no hay embargo y lo puedo streamear. Sega procede a banearme de Twitch. WTF????".

Aunque suena a trampa, tiene pinta de tratarse de un terrible malentendido que le ha salido muy caro, al menos durante unas horas, y que en estos momentos es Trending Topic. Uno más en la larga lista lista de baneos absurdos en Twitch.