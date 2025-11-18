Los Premios Ídolo anuncian los nominados a mejor streamer y no todo el mundo está de acuerdo con los elegidos

Los Premios Ídolo, uno de los reconocimientos más seguidos en el ámbito de los creadores de contenido en España, han dado a conocer a los cuatro nominados en la categoría de mejor streamer. Ibai Llanos, IlloJuan, Auronplay y DjMario competirán por un galardón que busca destacar la influencia y relevancia de los principales representantes del streaming nacional.

El anuncio ha generado una amplia conversación en redes sociales, especialmente por la presencia de varios candidatos que en los últimos meses han reducido notablemente sus horas de emisión. Entre ellos, Ibai Llanos, que ha diversificado su actividad hacia proyectos de gran impacto mediático, como la organización de La Velada del Año 5. Algunos usuarios han criticado su nominación argumentando que apenas hace directos, mientras que otros defienden que el récord de espectadores alcanzado en su evento —uno de los hitos del año en Twitch— justifica plenamente su candidatura.

Situación similar se da con IlloJuan y Auronplay, dos creadores que en el pasado fueron de los más constantes y seguidos del panorama nacional, pero que en el último año han reducido de forma considerable su presencia en directo. Pese a ello, sus nombres continúan siendo sinónimo de gran influencia en la comunidad, un factor que la organización de los premios parece haber tenido en cuenta.

Por su parte, DjMario destaca como el único de los nominados que mantiene una actividad regular y constante en su canal, con contenidos centrados en el mundo del fútbol y eventos especiales que siguen congregando a grandes audiencias.

A pesar de las críticas, existe consenso en que los cuatro seleccionados forman parte del grupo de creadores más importantes del streaming español. La comunidad se mantiene a la espera de la ceremonia para conocer quién se alzará con el premio, en un año marcado por la diversidad de formatos y la evolución del sector hacia nuevos modelos de contenido.