LA PAREJA DEL AÑO
El primer TikTok juntos de Plex y Aitana desde el paraíso se vuelve viral
La cantante Aitana y el creador de contenido Plex han compartido su primer TikTok conjunto desde unas vacaciones en Bali, donde ambos aparecen disfrutando de un paseo junto al mar al amanecer. El video ha sido todo un éxito en redes.
La cantante Aitana y el creador de contenido Plex han publicado juntos su primer TikTok, que ya es viral en menos de 24 horas. El breve vídeo muestra a ambos echando una carrera por la playa en la que Aitana, a priori, tiene ventaja, a pesar de que Plex termina alcanzándola. Las reacciones en redes han sido inmediatas, superando con creces el millón de reproducciones.
Hasta ahora, ambos habían mantenido un perfil discreto en redes sobre su relación, alternando imágenes individuales o capturas lejanas compartidas por terceros. Esta grabación, por el contrario, pone el foco en su mutua cercanía: risas espontáneas, miradas compartidas y una complicidad que también aparece reflejada en gestos sutiles frente a la cámara.
Las opiniones en redes han sido en su mayoría cálidas y positivas; muchos seguidores han valorado el gesto de mostrar su vida con naturalidad. Algunos comentarios destacan que se nota que están tranquilos y otros los felicitan por su química.
Este contenido llega en un momento transicional para Aitana, después de un verano lleno de actuaciones y proyectos creativos. El descanso en Bali parece combinarse ahora con reforzada conexión entre ambos, sin renunciar a su esencia como creadores independientes.
En definitiva, este primer TikTok conjunto supera la anécdota viral: confirma una etapa de su relación compartida con aplomo y sencillez. Que vivan los novios.
