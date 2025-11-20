Los primeros eliminados de los Squid Craft Games 4 dejan una jornada inaugural intensa y con gran seguimiento

La nueva edición de los Squid Craft Games dio comienzo ayer con una jornada cargada de tensión, sorpresas y un ritmo competitivo que dejó fuera a varios participantes desde el primer día. Entre los primeros eliminados se encuentran Renegul880r, Standing Waltz, Emerome, Agustin51, Orslok, Xthefocusx, Tubbo, Jelty015, Wis Mongada, Westcol, Robleiso1, Evapartis, Cherenkekoo, Elperita, Elvenado98-, Mrferruzga, Jhdelacruz77797, Xdiperr, Crisgreen y D3stri. Todos ellos quedaron fuera tras las primeras pruebas, que marcaron el tono de lo que podría convertirse en una de las ediciones más exigentes del popular evento.

A pesar de las salidas tempranas, el estreno de los Squid Craft Games 4 fue recibido con entusiasmo por la comunidad, que se volcó desde el primer minuto. En términos de audiencia, la competición logró reunir una media aproximada de un millón de espectadores entre todos los canales participantes. Este dato confirma la expectación generada en los días previos, especialmente por la presencia de figuras que no suelen participar en este tipo de eventos.

Las retransmisiones más seguidas fueron las de Vegetta777, Auron y WestCOL, tres de los nombres más influyentes de la creación de contenido en español. Su participación contribuyó a impulsar el arranque del proyecto y a consolidar el interés del público durante toda la jornada inicial.

Los organizadores y participantes celebraron el buen funcionamiento técnico y el ritmo del evento, que transcurrió sin grandes incidencias y con una acogida muy positiva por parte de los seguidores. Con un primer día que ha dejado eliminaciones sonadas y un ambiente general de entusiasmo, la comunidad se mantiene expectante ante lo que pueda ocurrir en las próximas pruebas de la competición.