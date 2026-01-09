¿Se puede hipnotizar a Jordi Wild? El desafío que podría costar 100.000 euros

En el podcast de Uri Sabat, uno de los espacios más seguidos del panorama digital en España, Jordi Wild ha sido uno de los invitados recientes. El creador de contenido y presentador de The Wild Project, considerado el podcast en español más escuchado, conversa con Sabat sobre distintos aspectos de su carrera y de la industria del entretenimiento digital.

Durante el episodio se tratan temas como las claves para crear un buen podcast, la constancia y la evolución del formato, así como la forma de gestionar las polémicas cuando se es una figura pública con millones de seguidores. Jordi reflexiona sobre la exposición mediática y la importancia de mantener una identidad clara frente a la opinión pública. También hay espacio para hablar de Dogfight Wild Tournament, uno de sus proyectos más ambiciosos, centrado en los deportes de contacto y las artes marciales mixtas, donde luchadores profesionales se enfrentan en un formato pensado para el gran público.

Uno de los momentos más comentados del episodio es un clip en el que se aborda el tema de la hipnosis. Jordi Wild, conocido por experimentar con prácticas en las que se muestra escéptico (como la ouija o supuestas técnicas para abrir portales), lanza un reto que no ha pasado desapercibido: "Voy a dar 100.000 euros al mentalista que consiga hipnotizarme. Pero si no lo consigue, tendrá que darme 10.000 euros, que donaré a beneficencia". El creador asegura que este experimento se llevará a cabo en un especial de verano en directo, para que el público pueda verlo sin edición ni cortes. "Adoro los trucos", comenta Jordi, refiriéndose a la autosugestión y a cómo se puede jugar con los sentidos, como hacer creer a alguien que siente calor o rigidez muscular.

Aun así, Jordi deja claro que lo que busca es vivir una hipnosis real, una experiencia inmediata y física, como un simple chasquido que provoque una reacción involuntaria del cuerpo. Un desafío que promete generar debate, expectación y mucha conversación en redes.