Por qué han roto Samuel López y Osstev, la pareja de bailarines más querida de TikTok

Pocas parejas LGTB+ era tan conocidas en TikTok como la que formaban Samuel López y Osstev. Hace algo más de un año hablamos de ambos y de la enorme cantidad de vídeos virales que habían protagonizado juntos, pero parece que esta relación ha llegado a su fin. Oss ha confirmado a través de un directo de Instagram que cortó con Samuel hace cerca de dos semanas, y ha contado detalles bastante reveladores sobre por qué tomó esta decisión. Dada la enorme cantidad de fans que tienen ambos, el tema ha generado un gran shock en sus seguidores, y los clips con las explicaciones sobre la ruptura se han hecho virales en TikTok casi de inmediato.

Según ha explicado Oss, Samuel habría cometido un acto bastante hipócrita, al hacer algo que le tenía "prohibido" a su pareja. El tiktoker ha dicho que no se trata de unos cuernos como tal, pero si es algo tan grave como para provocar una ruptura, no cabe duda de que se trata de algo con cierto componente de infidelidad. Algunos de sus seguidores han apuntado a distintas posibilidades, como que Samuel tuviese un perfil de Tinder o de Grindr, o que realizase sexting con algún otro chico. Por ahora, nada está confirmado, y lo más probable es que ninguno de ellos hable de forma muy explícita sobre lo ocurrido.

Lo que sí parece estar claro es que la relación tiene pocas perspectivas de recuperarse. Según Oss, Samuel no ha mostrado signos de arrepentimiento o intenciones de pedir disculpas y luchar por la relación, e incluso le ha pedido que no vuele a España desde México, a pesar de que era un viaje que ya estaba programado. Por tanto, al menos durante las próximas semanas, lo más seguro es que ambos se muestren en solitario a través de sus redes, mientras sus millones de seguidores se acostumbran a la idea de que ya no estén juntos.