¿Quién es La Martinita? La joven creadora de contenido que arrasa y ha sacado su primer libro

Martina Lucena, más conocida como La Martinita, es una creadora de contenido española de 13 años y que saltó a la fama por interpretar (en ficción) a la hermana pequeña del youtuber Arta Game.

Desde hace un año está triunfando con su propio canal de YouTube donde tiene medio millón de seguidores, convirtiéndose en una de las creadoras de Kids con más potencial en España. Esta joven española tiene además 700.000 seguidores en su cuenta de Instagram y más de un millón de seguidores en TikTok.

El pasado 14 de marzo Martina lanzó su primer libro llamado "Martinita y el misterio de las cartas". Por si esto fuera poco, próximamente lanzará su propia colección Siempre Happy, junto a la marca de ropa Rams 23.

Martina nos ha contado como le llegó la inspiración para este libro: "Sinceramente todo ha ido tan deprisa, solo llevo dos años en las mismas redes sociales y el año pasado se me presentó la oportunidad de sacar mi primer libro y no me lo pensé dos veces".

Además, explica que su única intención con el libro es "¡Que disfruten de un momento de evasión y se lo pasen bien! Con eso me basta" y les dice a otros jóvenes que también sueñan con escribir "que si tienen un sueño luchen por él, como dice y me ha inculcado mi padre: si lo haces lo has de hacer bien. Esfuerzo, constancia y fijarte en los detalles porque eso marca la diferencia en todo".

Por último nos cuenta que tiene intenciones de seguir escribiendo: "La verdad es que sí, pero con otra variedad: me gustaría hablar sobre las cosas que nos afectan a nuestra edad, mi experiencia en las redes (lo bueno y lo malo) y sobre el acoso en el colegio que sufren muchos niños que me mandan mensajes".