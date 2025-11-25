¿Quién es Thous Carapollen? El legendario youtuber que ha vuelto para explotar contra Auronplay, Ibai Llanos y la élite

Thous volvió a aparecer en YouTube de manera más mediática hace una semana al participar en un podcast de AkoriCast, donde habló durante casi tres horas y media sobre varios temas: Dickstroyers, su opinión sobre otros youtubers, cómo los conoció y algunas polémicas en las que estuvo implicado, entre otros asuntos.

Thous formó parte de una época muy importante de YouTube. ¿Quién no recuerda cuando quedaba con los seguidores y hacían patadas voladoras? Algunos de sus primeros vídeos muestran su pasión por la cultura urbana, haciendo freestyle y demostrando su talento.

Junto a un grupo de amigos, creó un canal llamado Jackasspain, inspirado en las serie de televisión americana bizarra. Más tarde, se convirtieron en uno de los primeros canales de habla hispana con muchos seguidores bajo el nombre Dickstroyers. Algunas polémicas en estas quedadas limitaron el crecimiento del formato, y en 2012 Thous decidió crear un canal en solitario, donde contaba anécdotas y subía más vídeos.

Su canal tuvo bastante éxito con series relacionadas con el frikismo y blogs. En 2020 desapareció prácticamente de las redes, ya que no alcanzaba el mismo alcance que otros youtubers que lo habían acompañado durante su carrera. Además, en 2014 sufrió un posible hackeo que le hizo perder varias cuentas, incluyendo su canal de YouTube con casi medio millón de seguidores. Aun así, no abandonó su carrera y abrió otro canal donde subía gameplays y vlogs diarios, aunque no recuperó los números que tenía al principio.

Recientemente, se ha vuelto a hacer viral por sus comentarios en el podcast, donde opinó sobre algunos streamers y youtubers. Por ejemplo, dijo: "Alguien que se mantiene tanto en el tiempo es porque hace cosas malas para mantenerse", dando a entender que es casi imposible tener grandes números durante mucho tiempo siendo buena persona.

También habló de Ibai: "No le conozco personalmente, pero la primera vez que supe de él fue porque me insultaba a saco, me decía burradas por Twitter", y de su antiguo compañero Rubius: "Creo que Rubius es una muy buena persona, muy humilde, pero también interesado, aunque no se le note".

Sobre AuronPlay, comentó: "AuronPlay nació haciendo vídeos insultando a otros youtubers". Añadió que le parece sorprendente que AuronPlay sea hoy uno de los influencers más queridos.

Sobre Willyrex, contó que su enfado surgió por una serie que hacía llamada Friki's Life: "Pusimos un cuadro de Willy en la pared y le rezamos como nuestro dios del gaming en la serie". Esta parodia de las actitudes de la gente "friki" no fue del agrado de Willyrex, quien le bloqueó en redes sociales.

Estos son algunos de los comentarios que Thous ha hecho respecto a youtubers y streamers, pero actualmente se quiere desligar de toda creación viral. Ahora se dedica a trabajar como director del área de vídeo de la productora PhotoFilms Madrid, además de ser editor de casi la totalidad de sus proyectos.

¿Y tú recordabas a Thous?