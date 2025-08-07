¿Quieres jugar en Ronin FC? Ibai te explica paso a paso cómo puedes hacerlo

[[LINK:INTERNO|||Article|||68931dcac64eb0e4ef08fe16|||Ronin FC]], el proyecto futbolístico de Ibai Llanos, ha comenzado a reclutar jugadores para completar su plantilla. Según ha explicado el streamer, el club busca talentos sin importar su nivel, siempre que demuestren entrega y experiencia previa en equipos o ligas amateur. Los aspirantes tienen dos vías para postularse: enviar un correo a info@roninfc.es detallando su posición, trayectoria y habilidades, o compartir un vídeo en redes sociales —como X, Instagram, TikTok o YouTube— mostrando jugadas destacadas, etiquetando al club con el nombre RoninFutbolClub.

El objetivo es seleccionar a diez jugadores que den forma a la plantilla inicial para debutar en la Quarta Catalana, concretamente en el grupo 25, compitiendo frente al Vallirana el próximo 21 de septiembre. Ibai ha dejado claro que buscan cubrir todas las posiciones —defensa, centro del campo y ataque— y que necesitan literalmente la mitad del equipo.

Lo que convierte esta iniciativa en algo único es la filosofía de participación comunitaria que la rodea. No hay inversores detrás, solo la implicación de Ibai y del público. Las entradas serán gratuitas, y existe la posibilidad de retransmitir los partidos en streaming, una forma de hacer partícipe al entorno digital desde el primer minuto.

Ronin FC ya forma parte de la Federación Catalana de Fútbol, y su nombre —que evoca al samurái sin amo— fue escogido mediante votación comunitaria, reflejando la naturaleza colaborativa del proyecto. Más allá del fútbol, esta iniciativa representa un cruce entre entretenimiento digital y deporte amateur que podría marcar un antes y un después en la forma en que consumimos y vivimos el fútbol.

Si crees tener lo necesario y quieres dejar tu huella en este nuevo capítulo deportivo de Ibai, no dudes en enviar tu presentación o compartir tus mejores jugadas: el balón está en tu tejado.