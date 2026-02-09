Raquel Reitx ya es mamá: así ha anunciado el nacimiento de su primera hija, Lola

La influencer española Raquel Reitx, conocida por su actividad en redes sociales vinculada a la moda, el estilo de vida y los contenidos personales, ha sido madre por primera vez. La noticia se hizo pública a través de sus perfiles digitales, donde la creadora compartió una imagen y un breve mensaje para comunicar el nacimiento de su hija, a la que ha llamado Lola.

El anuncio llegó tras meses en los que la influencer había documentado parcialmente su embarazo, un proceso que en ocasiones describió como exigente y emocionalmente intenso. Durante ese periodo, también habló abiertamente de experiencias personales difíciles relacionadas con la maternidad, lo que reforzó el vínculo con parte de su audiencia, habituada a un tono cercano en sus publicaciones.

El nacimiento se produjo sin que trascendieran demasiados detalles sobre el parto o la situación médica, una discreción que contrasta con la intensa exposición mediática habitual en el entorno digital. Aun así, el nombre de la recién nacida y la confirmación de que se trata de una niña circularon rápidamente entre seguidores y medios especializados en cultura digital y celebridades.

Raquel Reitx, cuyo nombre real es Raquel Yáñez, lleva más de una década vinculada al ecosistema de internet como creadora de contenido, primero en YouTube y posteriormente en Instagram y TikTok. Su trayectoria combina vídeos personales, moda, belleza y reflexiones sobre su vida cotidiana, un formato que le ha permitido construir una comunidad fiel y sostenida en el tiempo.

Tras el anuncio, las redes sociales se llenaron de felicitaciones tanto de seguidores como de otros creadores de contenido. Muchos destacaron la naturalidad con la que ha compartido esta nueva etapa, mientras otros celebraron simplemente la llegada de la pequeña Lola.

A falta de nuevos detalles sobre su regreso a la actividad habitual en redes, todo apunta a que esta nueva etapa vital marcará también el tono de sus próximos contenidos, algo habitual entre creadores que incorporan la maternidad a su narrativa digital.